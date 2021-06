Presidente do Vasco, Jorge Salgado recebeu convidados para o lançamento dos projetos culturais - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 18/06/2021 15:56

O Vasco anunciou nesta sexta-feira (18) a construção de um museu interativo em São Januário. Pelo projeto, a atual sala de troféus da sede do clube será reformada para receber o novo espaço, cuja previsão é inaugurar ainda neste ano.

O museu interativo é um dos três projetos culturais anunciados pelo Vasco, que serão possíveis graças a uma parceria com o Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (IDEC), através da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. A empresa de telefonia TIM também patrocinará parte da obra. Segundo o blog do jornalista Ancelmo Gois, de 'O Globo', o clube receberá R$ 3 milhões.



De acordo com o clube, o museu interativo terá "diversos ambientes que expõem a mais linda história do futebol e a centenária trajetória do Vasco da Gama e suas modalidades esportivas." Parte do acervo também será levada a 5 cidades no interior do estado para uma exposição itinerante em parceria com o Governo do Estado.



Os outros dois projetos culturais da parceria preveem: a construção de um anfiteatro no Colégio Vasco da Gama, para ser utilizado para aulas de dança, música e outras oficinas às crianças das comunicadades em volta da sede; E a produção de um vídeo documental chamado "A Força do Gigante", para contar trechos da história do Vasco no futebol mundial, tendo como destaque a luta contra os preconceitos e pela inclusão social.



" Esse projeto tem uma grande importância para o Vasco. Recebemos a visita da secretária de Cultura do Estado, o deputado Áureo e demais autoridades para dar início às obras. Serão projetos de R$ 4,5 milhões para a expansão do nosso colégio, implantação de nosso novo museu para valorizar nossa história e projetos culturais. A satisfação é enorme de ver uma nova de geração de jovens que serão formados no Vasco com esporte e cultura. Formamos atletas dentro dos campos e cidadãos dentro da sala de aula e conectado com as nossas comunidades vizinhas, já que esse projeto vai abraçá-los. Esse é o DNA do Vasco", diz o presidente do Vasco, Jorge Salgado ao site oficial.