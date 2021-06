Germán Cano - ANDRÉ FABIANO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/06/2021 13:49

Rio - O atacante Germán Cano não tem intenção de deixar o Vasco. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o jogador de 33 recusou uma sondagem dos Emirados Árabes alegando que seu desejo é encerrar a carreira no time carioca.

Ainda de acordo com o jornalista, a proposta salarial é "gigantesca", muito superior aos R$ 300 mil que o artilheiro recebe no Vasco. No entanto, Cano tem o desejo de levar o Cruzmaltino de volta à Série A e ainda sonha com um busto em São Januário. Para o camisa 14, seria uma forma de retribuir tudo que o clube fez por ele.



Cano chegou ao Vasco em 2020. Com a camisa cruzmaltina, já disputou 67 partidas e balançou as redes em 33 oportunidades.