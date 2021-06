Sob pressão, Marcelo Cabo está com o cargo ameaçado pelo mau início do Vasco na Série B do Brasileiro - Rafael Ribeiro/Vasco

Sob pressão, Marcelo Cabo está com o cargo ameaçado pelo mau início do Vasco na Série B do BrasileiroRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 19/06/2021 08:00

Rio - A expressão ' a sua batata está assando' resume com precisão o momento de Marcelo Cabo à frente do Vasco. O mau início na Série B do Campeonato Brasileiro preocupa pela falta de evolução na competição. Após a derrota por 2 a 0 para o Avaí, quarta-feira, em São Januário, o Cruzmaltino recebe em casa o CRB, neste sábado, às 16h30, sob pressão e com o futuro do treinador em jogo.

Em clima de cobrança, o Vasco encerrou nesta sexta-feira a preparação no CT do Almirante, numa semana agitada, com reuniões com os jogadores e o presidente do clube, Jorge Salgado. Em 15º lugar, com quatro pontos em quatro rodadas, a equipe tem a pior defesa da Série B, com seis gols sofridos. A entrada de Miranda no lugar de Ernando não foi suficiente para melhorar a marcação, pois o problema é mais amplo.

O meio de campo com Michel, Galarza e Marquinhos Gabriel não encaixou, assim como o esquema com três atacantes. Apesar do faro de gol para lá de apurado, Cano tem sido muito pouco acionado. A lentidão na recomposição tem estourado na defesa, que pode voltar a contar com o capitão Leandro Castan contra o CRB. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o zagueiro não joga desde o dia 16 de maio.

A sequência de maus resultados atraiu a temerária presença da torcida. Apesar da proibição de público nos estádios devido à pandemia do novo coronavírus, um grupo de torcedores se concentrou na saída de São Januário e apedrejou o carro de Bruno Gomes e Léo Jabá. O Vasco repudiou a violenta manifestação. Ameaçado, Marcelo Cabo precisa da vitória para apaziguar os ânimos nos bastidores do clube e na opinião dos torcedores.