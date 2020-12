Ramon Menezes Divulgação

Publicado 18/12/2020 10:50

Rio - O treinador Ramon Menezes não é mais treinador do CRB, de Alagoas. Após a derrota para o Paraná por 2 a 0, no estádio Rei Pelé, o comandante acabou sendo substituído. Ele nem chegou a participar da entrevista coletiva, no pós-jogo da rodada da Série B.

Na madrugada, a equipe alagoana já anunciou o novo comandante. Roberto Fernandes, que trabalhou no clube em 2018 e 2019, assume o cargo. Neste ano, o técnico comandou o América-RN.



Após deixar o Vasco em outubro, Ramon Menezes foi contratado como novo treinador do CRB no mês seguinte. Sob o seu comando, a equipe de Alagoas entrou em campo em nove partidas, venceu duas, empatou duas e perdeu cinco. Atualmente o CRB tem 34 pontos e está na 15ª colocação.