Desempregado há quatro meses, Ralf está a procura de um novo clube - Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Desempregado há quatro meses, Ralf está a procura de um novo clube Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:03 | Atualizado 16/06/2021 16:22

Campinas - Multicampeão pelo Corinthians, Ralf abriu negociação com a Ponte Preta para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O volante, de 37 anos, disputou a Segundona de 2020 pelo Avaí e, desde o fím do vínculo em fevereiro, está desempregado. Experiente, Ralf teve o nome oferecido a Botafogo e Vasco, que não demonstraram interesse na contratação.

Na zona de rebaixamento, a Ponte Preta busca reforços e avalia o possível chegada do reforço. Em delicada situação financeira, a Macaca não pretende fugir do apertado orçamento para contratar Ralf.



Há quatro meses desempregado, Ralf ainda não pensa na aposentadoria. Ídolo do Corinthians, ele se considera bem fisicamente. No Brasileiro de 2020, ele disputou 35 jogos pelo Avaí, que levou a melhor na disputa pela contratação do volante para a Segundona.