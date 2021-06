Marcelo Cabo - Daniel Castelo Branco

Publicado 19/06/2021 15:09 | Atualizado 19/06/2021 15:10

Vanderlei brilhou na cobrança de pênaltis em São Januário Rafael Ribeiro/Vasco Rio - O Vasco não poderá contar com o goleiro Vanderlei na partida deste sábado, contra o CRB, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O clube informou que o goleiro testou positivo para Covid-19 na última sexta-feira e está em isolamento.

Sem Vanderlei, a tendência é que Lucão seja titular no gol do Vasco nesta tarde. O jovem era o dono da posição no início do ano, antes da chegada do camisa 1.

O Vasco precisa de uma vitória para embalar na Série B. Até o momento, o time carioca conquistou apenas quatro pontos e está na 14ª colocação.