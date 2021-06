Pedro - Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 16:30

Rio - A "guerra" travado por Flamengo e CBF por conta da não liberação do atacante Pedro para as Olimpíadas tem dado o que falar. Em seu canal no youtube, Zico, maior ídolo da história do Rubro-Negro, lamentou a postura das partes e principalmente que o jogador acabe pagando o preço.

"No final é sempre o jogador que é punido com essas coisas porque isso mostra o grande relacionamento entre o clube e a entidade. Isso é uma coisa que tem que respeitar. A CBF hoje não restitui nada aos clubes por ter os jogadores lá", declarou Zico.



"Eu lembro que eu deixei de ser convocado quando vim pra Itália porque a CBF tinha que pagar aos clubes para ter os jogadores que estavam no exterior. Você tem que pagar luvas, salário, 13°, de tudo, hoje não paga nada, ainda muito deles voltam machucados e de quem é o prejuízo? Dos clubes que sustenta eles o ano inteiro. Aí eu acho que deveria haver um bom entendimento, o que não há. É desnecessário você saber que o clube está insatisfeito e fazer a convocação. Isso é para o quê? Jogar o clube contra a galera. Isso é uma pena", completou.