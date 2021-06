Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro comemora seu gol em cima do Palmeiras - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 18:45

O Flamengo emitiu nota oficial nesta quinta-feira para comunicar que Pedro, desfalque nos dois últimos jogos, contra América-MG e Coritiba, por conta de Covid-19, testou negativo em exame realizado nesta tarde, mas continuará sendo ausência para o jogo de sábado, diante do Bragantino, às 21h, no Maracanã, pelo Brasileirão.

"Nesta quinta, Pedro realizou exame de PCR, com resultado negativo. O atleta se reapresentará amanhã e iniciará treinos individualizados visando o recondicionamento físico para os jogos da próxima semana. Sendo assim, ainda não estará disponível no sábado", disse a assessoria do Flamengo.

Rogério Ceni, que também estava de quarentena por causa do novo coronavírus, voltou aos trabalhos no Ninho do Urubu nesta quint-feira. Com Pedro fora e Gabigol com a Seleção, Rodrigo Muniz, portanto, será mantido no time titular.