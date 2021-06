Jogadores festejam o gol de Vitinho, que abriu o placar no Maracanã - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 18:40

Rio - A classificação do Flamengo às oitavas de final da Copa do Brasil garantiu bons números à Globo. Com a vitória de 2 a 0 do Rubro-Negro sobre o Coritiba, na última quarta-feira, a emissora garantiu no Rio de Janeiro seu recorde de audiência na competição este ano.

A vitória do Flamengo alcançou a marca de 30 pontos no Rio com 44% de participação. Isso significa que a cada 100 televisores ligados, 44 estavam sintonizados na Globo. Isso daria aproximadamente 3,77 milhões de pessoas assistindo ao jogo na capital fluminense.

Antes, o recorde era da partida entre Fluminense e Red Bull Bragantino. A partida teve 23 pontos de audiência, com 37% de participação.