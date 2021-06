Thiago Maia mostra habilidade com a bola nos pés durante treinamento - Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 11:14

Rio - A longa espera de Thiago Maia para voltar aos gramados está perto do fim. Segundo o técnico Rogério Ceni, o volante, que não atua desde o fim do ano passado por conta de uma cirurgia no joelho, tem chances de ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira, no Maracanã.

"Thiago Maia treinou comigo hoje (18). Segunda-feira estamos programados para fazer uns 30 minutos de treino solto já, sem interrupção, com o pessoal que não jogar [contra o Red Bull Bragantino] e da base, para que a gente possa ter uma avaliação boa. Mas acho que há uma chance muito boa de o Thiago, não estando 100% em sua forma.. Mas há uma chance, principalmente porque é o último jogo do Gerson, despedida dele, de o Thiago estar relacionado para este jogo de quarta", disse Ceni à Fla TV.

Outro que deve voltar ao time do Flamengo é Pedro, que ficou fora por conta da convocação para amistosos da seleção olímpica e, posteriormente, por ter contraído a Covid-19.

"Pedro deve ser relacionado na próxima quarta-feira, já para o jogo contra o Fortaleza. Conversei com ele, ainda sente um pouco de cansaço. Então, vamos trabalhar com ele para, na segunda-feira, estar junto com a gente e ser relacionado para quarta-feira", finalizou Ceni.