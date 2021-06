Flamengo vive momento ruim no Brasileiro - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 18/06/2021 19:44 | Atualizado 18/06/2021 20:16

O técnico Rogério Ceni concedeu entrevista à FlaTV na noite desta sexta-feira, véspera do jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino neste sábado, às 21h, no Maracanã, pelo Brasileirão. O treinador abordou diversos assuntos, e um deles foi sobre Gerson, jogador negociado com o Olympique de Marselha e que fará a despedida na quarta-feira.

Rogério Ceni não poupou palavras para elogiar o futuro ex-camisa 8 do Flamengo e destacou a versatilidade de Gerson com a camisa rubro-negra dentro das quatro linhas.

"Gerson é tão bom que consegue se destacar em qualquer posição que você coloque ele. Ele é um jogador muito acima da média. Uma pena que que o torcedor do Flamengo não possa mais ver o Gerson vestindo a camisa do Flamengo."

Rogério Ceni também deu uma dica para a diretoria e se mostrou a favor de o treino de terça-feira, o último de Gerson pelo Flamengo, fosse liberado para o torcedor assistir de casa.

"Na terça, quem sabe, a gente pode liberar imagens da atividade para o torcedor ver Gerson. Será o último treino dele, mas quem sabe a gente não organiza isso para o torcedor se despedir do Gerson. Último treino dele pelo Flamengo".

O Flamengo vai receber 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais, pela venda de Gerson ao Olympique. O Rubro-Negro recebe 11 milhões de euros à vista e 9 milhões de euros parcelados até 2023. Além disso, metas estabelecidas no contrato do volante podem render mais 5 milhões de euros, em torno de 30 milhões de reais, aos cofres rubro-negros. O clube também tem direito a 20% de uma futura venda do jogador.