Lázaro comemorando gol pelo time sub-20 do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/06/2021 23:56

O técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva depois da derrota de 3 a 2 para o Red Bull Bragantino, de virada, no Maracanã, e abordou diversos assuntos do Flamengo. Um deles foi lázaro, destaque do Sub-20 e que não está tendo oportunidades no elenco profissional. Segundo o treinador, o meia-atacante precisa evoluir a intensidade.

"O Lázaro treinou anteontem com a gente no campo principal. Eu converso sempre com ele. Ele vem de lesão. O que ele precisa é ter mais intensidade. Ele precisa ter mais intensidade pra ter oportunidades no time profissional."

Lázaro tem sido o destaque do Sub-20 do Flamengo nos últimos jogos. Nos últimos quatro duelos, a jovem promessa marcou cinco gols.

Ceni também comentou os três gols sofridos do Flamengo para o Red Bull Bragantino, já que a equipe nã era vazada há cinco jogos.

"Nós sofremos um gol de bola parada, uma batida até baixa, depois dois gols de transição quando poderíamos ter matado a jogada na origem, além das infelicidades. Tem dias que as coisas não acontecem como a gente espera."