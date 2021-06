4º - Rogério Ceni – Flamengo: no cargo desde 10 de novembro de 2020 - AFP

4º - Rogério Ceni – Flamengo: no cargo desde 10 de novembro de 2020 AFP

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 20:00

O Flamengo está escalado para pegar o Red Bull Bragantino neste sábado, às 21h, no Maracanã, pelo Brasileirão. O técnico Rogério Ceni manteve a base do time que venceu o Coritiba no meio de semana e a única mudança é o retorno de Filipe Luis, que havia sido poupado, no lugar de Renê.

O Flamengo vai a campo com Diego Alves; Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Michael, Vitinho, Bruno Henrique e Muniz.