Pedro ficará em isolamento pelos próximos 10 dias - Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 19:08

O atacante Pedro, desfalque neste sábado, no duelo com o Red Bull Bragantino, para aprimorar a parte física depois de se recuperar da Covid-19, postou um vídeo e mostrou estar fazendo exercícios na academia. Além disso, o atacante do Flamengo esteve no CT Ninho do Urubu pela manhã e faz atividade comandada pela equipe de preparação do clube.