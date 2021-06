Flamengo X Bragantino - Campeonato Brasileiro - 19-06-2021 - Foto - Alexandre Vidal/Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 23:02

Com direito a um jogo recheado de emoções e com direito a golaços, Flamengo e Red Bull Bragantino fizeram um duelo de alto nível no Maracanã, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista saiu na frente, com Aderlan, o Rubro-Negrou conseguiu a virada, com Rodrigo Muniz duas vezes, mas cedeu o empate, por Ramires, e, no último minuto, Chrigor virou para os visitantes.

As duas equipes começaram o jogo como esperado, buscando o ataque, com marcação alta e querendo ter a posse de bole. Com as duas equipes com essas características, o nível do jogo não poderia ser diferente: com lances de perigos e gols.

A primeira jogada perigosa foi do Bragantino, aos nove minutos. Helinho recebeu na ponta esquerda, fez o corte e soltou a bomba de pé direito. Diego Alves fez defesa de cinema e salvou o Flamengo. Mas, aos 11, o goleiro não conseguiu o mesmo sucesso. Após cobrança de falta cobrada na área rubro-negra, Aderlan acertou um lindo toque de chaleira para colocar a bola no ângulo e acabar com o jejum do time carioca, que estava há cinco jogos sem ser vazado.

Aos 13, o time de Bragança, comandado pelo Auxiliar Maldonado, já que Mauricio Barbieri estava suspenso, quase ampliou o marcador, mas parou na trave. Artur cobrou escanteio, Aderlan tocou de letra e acertou a baliza de Diego Alves.

O Flamengo, apesar de sofrer pressão, não sentiu o golpe, conseguiu crescer no jogo e começou, aos poucos, a ter o comando de jogo. Rodrigo Muniz, referência no ataque, estava inspirado e dava trabalho ao setor defensivo paulista. E, aos 26, o camisa 43 conseguiu balançar a rede. Após cobrança de escanteio e confusão na área, a bola sobra para Michael chutar da entrada da área. A finalização saiu errada, mas achou o centroavante, que pegou de primeira para fazer o gol.

Esse foi o nono gol de Rodrigo Muniz com a camisa do Flamengo em 26 jogos pelo time profissional. Michael, que foi garçom "sem querer", é o líder em assistência do Rubro-Negro na temporada, com sete no total.

Aos 35 minutos, Muniz quase fez o segundo gol dele e do Flamengo no jogo. Atacante ganhou no jogo de corpo e chutou de fora da área. Cleiton se esticou todo e salvou o Bragantino. No lance seguinte, o jovem atacante, destaque do Mengão na etapa inicial, voltou a levar perigo ao goleiro rival. Após escanteio, a bola sobrou para Muniz, livre, quase na pequena área. Mas o jovem chutou por cima do gol.

O roteiro do segundo tempo seguiu o do primeiro. Com as duas equipes muito bem organizadas, ofensivas, e muitos lances de perigo. Aos três minutos, o Bragantino quase mexeu no placar. Em contra-ataque, Artur disparou sozinho, entrou na área, foi pressionado por Arão e chutou para fora.

Aos 14, foi a vez de o Flamengo ficar no quase. Após cruzamento de Michael, Muniz cabeceou quase na pequena área. Mas a bola foi em cima de Cleiton, que fez uma grande defesa. Mas, aos 18, o jovem atacante fez uma pintura no Maracanã. Matheuzinho cruzou da direita e o atacante acertou uma linda bicicleta para virar o jogo e assinalar um gol de placa.



Com o segundo diante do Bragantino, se tornou o vice-artilheiro do Flamengo na temporada, com 19 jogos, sendo sete como titular, e nove gols. O atacante soma um tento a cada 101 minutos em campo.

O Flamengo, entretanto, não teve muito tempo para comemorar. Aos 23, após boa jogada do Bragantino, a bola ficou com Artur, que chutou e foi travado por Filipe Luis. A bola ainda bateu em Gerson e subiu. Eric Ramires foi mais alto que a defesa rubro-negra e tocou de cabeça para empatar o jogo.

Depois do empate do Braga, o jogo caiu de nível por conta do desgaste físico dos jogadores dos dois times. Mas, aos 44 minutos, Bruno Henrique teve a chance de dar a vitória ao Flamengo, mas desperdiçou. Após cobrança de escanteio, Arão desviou na primeira trave, e o camisa 27, na pequena área, cabeceou por cima do gol.

Quando os times aguardavam o apito final, eis que entra em cena Chrigor. Aos 52 do segundo tempo, o atacante, que havia acabado de entrar, aproveitou bobeada da zaga do Flamengo e, de cabeça, virou o jogo e deu a vitória ao Bragantino. Depois, o árbitro apitou o fim de jogo. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira para pegar o Fortaleza, às 19h, novamente no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.