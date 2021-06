Vagner Mancini será treinador do Corinthians - Divulgação

Vagner Mancini será treinador do CorinthiansDivulgação

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 16:32

O América-MG fechou com um novo treinador para a vaga deixada por Lisca Doido. Trata-se de Vagner Mancini, recém-demitido do Corinthians. O treinador fechou contrato até dezembro, quando acaba o Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Coelho aguarda Mancino em Belo Horizonte na próxima segunda-feira para que o novo comandante inicie os trabalhos no clube. Neste domingo, contra o Palmeiras, o time será comandado pelo o auxiliar fixo do clube, Cauan de Almeida, que já havia ficando no banco no empate sem gols diante do Cuiabá, na última quinta-feira, no Independência.

A expectativa é Vagner Mancini estrear no jogo com o Juventude, na próxima semana, no Independência, pela sexta rodada da Série A.