Por O Dia

Publicado 19/06/2021 16:19 | Atualizado 19/06/2021 16:21

O Internacional está perto de anunciar o novo treinador para a vaga de Miguel Angel Ramirez, demitido recentemente. A bola da vez é Diego Aguirre, uruguaio que já dirigiu o Colorado em 2015.

As conversas entre a diretoria e os representantes de Diego Aguirre começaram no início da semana e esquentaram nas últimas, com o acordo salarial alinhavado. Agora, o Colorado corre contra o tempo para anunciar o novo comandante até segunda-feira.

Diego Aguirre está em Montevidéu, no Uruguai, com a família e aguarda os seus representantes para iniciar os trâmites e detalhes burocráticos para viajar ao Brasil e iniciar a sua segunda passagem pelo time do Beira-Rio.