Após a agressão, seguranças que caminhavam ao lado de Macron se manifestaram para afastar o homem. - AFP

Após a agressão, seguranças que caminhavam ao lado de Macron se manifestaram para afastar o homem. AFP

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 10:51 | Atualizado 08/06/2021 10:53

O presidente francês, Emmanuel Macron, foi agredido com um tapa no rosto durante viagem oficial no Sul da França. A agressão aconteceu no momento em que o político se aproximou das grades que o separavam do público presente no local.



Logo após o ato, seguranças que caminhavam ao lado de Macron se manifestaram rapidamente para retirar o presidente do local e deter o agressor. Imagens do momento exato foram divulgadas.



Confira abaixo: