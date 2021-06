Jogador passa por cirurgia no cérebro após bolada - Reprodução

Por IG - Esporte

Publicado 19/06/2021 14:03

O arremessador do Tampa Bay Rays, Tyler Zombro, foi submetido a uma cirurgia cerebral de emergência após ser atingido duramente na cabeça por uma bolada durante um jogo da liga americana de beisebol.



Ele entrou no jogo no oitavo turno contra o Norfolk Tides e enfrentou Brett Cumberland, que rebateu uma bola rápida na lateral da sua cabeça. Nas imagens é possível ver que, ao ser atingido, o jogador cai imediatamente, para desespero dos colegas.

Zombro foi então retirado em uma maca e levado ao Duke University Hospital, em Durham, Carolina do Norte, onde foi operado e teve alta.

E ele revelou sua terrível provação de saúde no Twitter. "Incrivelmente grato por estar na situação em que estou atualmente. Para todos vocês que inundaram minha família e eu com pensamentos positivos, não tenho dúvidas de que todo o apoio de oração manteve Deus comigo durante toda aquela noite. Estou em uma posição muito afortunada, considerando todas as coisas. O apoio e a oração derramados significaram o mundo.

Ele acrescentou: "Obrigado mais uma vez a toda a comunidade do beisebol pelo apoio, sou um cara de sorte e mal posso esperar para voltar lá (quando for o caso)! Deus abençoe todos vocês"

To @raysbaseball and @durhambulls I cannot thank you guys enough for treating me the way you have, as this is what makes our organization so special. In optimistic news: I’ve never been the fastest on the field so I may have gotten a boost after this surgery. pic.twitter.com/h9YXbzTvSn