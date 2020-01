Vídeo: repórter leva bolada na cabeça ao vivo, mas continua transmissão

São Paulo - Uma cena inusitada chamou atenção antes do jogo pelo Campeonato Europeu de handebol entre Alemanha e Holanda, disputado na cidade de Trondheimm, na Noruega. Enquanto a seleção alemã se aquecia para o duelo, o repórter da rede de TV ZDF, Yorck Polus, levou uma bolada na cabeça ao vivo.

O incidente não tirou o sorriso do rosto do jornalista, que levou na esportiva e continuou fazendo seu trabalho à beira da quadra. Assista no vídeo abaixo:

O jogador Fabian Böhm foi quem acertou a bolada e depois pediu desculpas ao repórter: "Eu ia passar a bola para Timo Kastening (outro jogador). Foi meu primeiro arremesso e não medi a força. Peço desculpas de novo", disse Böhm à ZDF.

Ao jornal Bild, Yorck Polus disse que não sabia o que o estava atingindo. "Por sorte, me equilibrei depois da bolada, caso contrário... Fabian Böhm imediatamente se desculpou comigo. Certamente não a intenção dele".

No final das contas, a Alemanha venceu a Holanda por 34 a 23.