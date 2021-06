Miguel Ángel Ramírez ficou apenas três meses no Internacional - Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:34

Mais um técnico estrangeiro teve a vida curta no comando de um clube do futebol brasileiro. Desta vez, foi a vez de Miguel Ángel Ramírez após apenas 21 partidas pelo Internacional. O espanhol não resistiu à eliminação para o Vitória, na Copa do Brasil e já foi comunicado da decisão da diretoria colorada.

Com Covid-19, Ramírez está isolado e o Internacional ainda busca um acordo com ele para que a saída seja em comum acordo. O objetivo é evitar gastar a única troca permitida de técnico para o Campeonato Brasileiro. Se a saída for oficializada como demissão, o clube só poderá fazer mais uma troca no comando.



A multa rescisória deve girar em torno de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,2 milhões), já que o contrato era válido até o fim de 2022.



Badalado por muitos torcedores brasileiros após o ótimo trabalho no Independiente del Valle, do Equador, Ramírez ficou apenas três meses no Internacional e teve 53,9% de aproveitamento, com 10 vitórias, quatro empates e sete derrotas.