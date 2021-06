Rodrigo Dias será o substituto de Carlos Brazil como o novo diretor executivo da base do Vasco - Sport/Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 15:19

Rio - O Vasco anunciou nesta sexta-feira Rodrigo Dias como o novo diretor executivo da base. Com sete anos de experiência no Sport, o dirigente chega à Colina para substituir Carlos Brazil, contratado pelo Corinthians.

Com formação nos Estados Unidos, Rodrigo, que desempenhava a função de coordenador das categorias de base do Sport, recebeu uma mensagem de agradecimento do clube pernambucano em sua despedida. Ele é aguardado no Rio na próxima semana para iniciar o trabalho. Confira abaixo a nota oficial divulgada pelo Vasco:



"Bacharel em Educação Física pela Palm Beach Atlantic University, da Flórida (EUA), e com fluência nos idiomas inglês e espanhol, Rodrigo Dias é natural de Recife (PE) e possui uma vasta experiência no futebol, atuando inclusive em outras funções na modalidade, como treinador, preparador físico e coordenador. Em seu currículo consta ainda um curso de Diretor Técnico pela ATFA (Associações de Treinadores de Futebol Argentino).





Sua trajetória foi iniciada nos Estados Unidos, onde acumulou trabalhos como treinador e preparador físico entre os anos de 2005 e 2010. Em 2011, Rodrigo Dias retornou ao país para defender as cores do Desportivo Brasil (SP). Passou ainda pelo Ypiranga (PE) antes de chegar ao Sport Recife, em 2014.



Rodrigo Dias assume a função de executivo da base cruzmaltina após sete anos de trabalho no Sport Recife, período onde contribuiu para o crescimento do trabalho de formação, com o aumento no percentual de jovens promovidos ao profissional, vendas de atletas para o exterior, convocações para as Seleções Brasileiras de base e participações de destaque em competições nacionais.



A chegada de Rodrigo Dias, eleito o melhor profissional de categorias de base do Nordeste em 2019, fará também com que o Vasco amplie seu conhecimento sobre o mercado de jogadores do Nordeste, região de onde vieram grandes ídolos da história vascaína, casos de Ademir de Menezes, Vavá, Jorge, Ipojucan, Mazinho e Juninho Pernambucano".