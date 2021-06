MT pode voltar após quase três meses sem jogar pelo Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:44

O Vasco embarca ainda nesta quinta-feira (10) para Porto Alegre, onde treinará na sexta e depois seguirá para Pelotas para enfrentar o Brasil-RS pela terceira rodada da Série B, no sábado. Para a partida, o técnico Marcelo Cabo terá novidades. Enquanto Zeca fica fora, poupado, MT volta a ser relacionado.

O jovem, que vinha se destacando no início da temporada, está recuperado de um edema ósseo por estresse na vértebra lombar L5. Ele não joga há quase três meses. Sua última partida foi em 21 de março, no empate em 1 a 1 do Vasco com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca.

Além de MT, o atacante Daniel Amorim também está de volta. Por ter jogado a Copa do Brasil pelo Tombense, ele não enfrentou o Boavista. Por outro lado, Zeca ficará no Rio de Janeiro.



De acordo com o Vasco, a ausência do lateral foi planejada pela comissão técnica porque ele sentiu um desconforto muscular no primeiro jogo contra o Boavista, em Bacaxá. Zeca jogou as duas partidas seguintes, mas agora descansará, até por ser um dos jogadores do elenco com mais partidas na temporada (17).

Recuperado de lesão muscular, Leandro Castan também está fora da partida, para aprimorar a parte física.