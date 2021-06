Cano garantiu a classificação do Vasco na Copa do Brasil - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 10:15

Com mais um gol marcado na temporada, o nono, Germán Cano garantiu a classificação do Vasco às oitavas de final da Copa do Brasil e deu um pouco mais de tranquilidade ao clube, que vive um mau momento na temporada. Diante das dificuldades recentes, o atacante argentino tem sido a solução ofensiva e caminha para entrar no top 10 de goleadores do Cruzmaltino neste século.

Nos últimos cinco jogos em que o Vasco balançou redes (não fez contra Botafogo e Operário), Cano deixou sua marca em quatro deles. Apenas Sarrafiore (Boavista) e Marquinhos Gabriel (Madureira) também marcaram.



Com esse desempenho, o atacante argentino chegou a 33 gols com a camisa do Vasco. E, de acordo com levantamento do Blog do Garone, está a um gol de Ramon, o 10º jogador que maismarcou pelo clube no Século XXI. Atualmente, Cano está empatado com Alex Dias, Bernardo e Edmundo.



Se mantiver o bom desempenho na temporada, Cano tem boas chances de entrar no top 5, que tem Yago Pikachu em quinto, com 40 gols. Já o maior goleador vascaíno no século será difícil de alcançar: Romário marcou 131 vezes.



Além disso, Cano também diminuiu a diferença para o segundo maior goleador estrangeiro da história do Vasco, ficando a apenas quatro gols do paraguaio Silvio Parodi, que tem 37.