Ferrugem e sua mulher, Thais Vasconcellos

Ferrugem e sua mulher, Thais VasconcellosReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 17:11

Mulher do cantor Ferrugem, a influenciadora digital Thais Vasconcellos virou assunto nas redes sociais, nesta quarta-feira (9), após assumir publicamente que pra ela é comum perdoar traições do parceiro. A morena afirma que não entende por que as pessoas que também costumam relevar as puladas de cerca dos companheiros ou companheiras têm dificuldade de assumir isso publicamente.

"Qual a necessidade que algumas pessoas têm de fingir ou fazer parecer que é tudo perfeito? Não sou a única, não. Se você fizer uma pesquisa com 80% das minhas amigas próximas, já perdoaram ou perdoariam novamente. Então é tudo muito de boa. Não sei qual a dificuldade de assumir isso (de perdoar traição) publicamente. Pra mim é muito tranquilo. Eu já perdoei e perdoaria. Sou muito bem resolvida. Me espanta quando falo algo assim, porque 90% das respostas são: 'meu Deus, você é louca'", disse Thaís.

