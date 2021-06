Li Martins e JP Mantovani - Reprodução Internet

Li Martins e JP MantovaniReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 12:47 | Atualizado 09/06/2021 14:46

Alguns internautas ficaram em polvorosa nesta quarta-feira (9), após começar a circular nas redes sociais um vídeo íntimo de JP Mantovani, que participa do 'Power Couple' ao lado de sua mulher, a ex-Rouge Li Martins. Nas imagens, as quais esta colunista teve acesso, mas não irá publicar para preservar a tradicional família brasileira, o bonitão aparece peladão deitado em uma cama, apenas com a luz de um abajur ligada, enquanto se masturba.

Recentemente Li Martins e JP Mantovani protagonizaram momentos quentes no 'Power Couple'. O casal, que teve relações sexuais dentro do confinamento, deixou escapar sons na hora do prazer. Márcia Fellipe ficou encarregada de pedir silêncio por conta dos gemidos de Li Martins, para que conseguisse dormir ao lado do marido, Rod Bala.