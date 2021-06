Jenny Miranda e Gretchen - Reprodução

Publicado 09/06/2021 18:28 | Atualizado 09/06/2021 18:31

Filha da cantora Gretchen, a influenciadora digital Jenny Miranda sofreu uma tentativa de assalto quando trafegava de carro pela Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na última terça-feira. No momento em que foi abordada pelos criminosos, Jenny falava ao telefone com o marido, Arthur Jesus, que ouviu os gritos dos bandidos do outro lado da linha. Segundo a coluna apurou, dois assaltantes se posicionaram próximos ao carro de Jenny, sendo um na parte da frente apontando a arma para ela e outro na lateral, que mandava ela abrir a porta batendo no vidro com outra arma.

Jenny foi salva por um motorista, que percebeu a ação dos marginais e jogou o carro em cima de um deles para tirá-lo de perto da porta do veículo da modelo. Assustados, os criminosos correram e chegaram a efetuar disparos, mas ninguém se feriu.



Em conversa com a coluna, a modelo relatou os momentos de pânico. "Está muito perigoso, a gente não tem mais segurança para andar sozinha. Nós, mulheres, não temos como nos defender. Me senti completamente impotente. Meus filhos não estavam comigo, graças a Deus, porque eu fiquei paralisada", diz Jenny.



"Os caras com duas armas apontadas pra mim e me xingando muito, dando coronhada no vidro do carro... Fiquei sem saber o que fazer ou como reagir. Tem um filme passando na minha cabeça até agora. Eram dois meninos muito novos. Isso me traumatizou e agora pretendo ficar um tempo sem andar de carro sozinha", confessa a modelo.