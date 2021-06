Rafael Ilha - Antonio Chahestian/Record TV

Em entrevista ao canal 'Cortes - Mais que 8 minutos', no Youtube, o ex-Polegar Rafael Ilha contou detalhes da conversa que teve com Gugu Liberato, seu padrinho artístico, antes de deixar o grupo musical por causa das drogas. Segundo ele, Gugu lhe deu um ultimato para escolher entre o trabalho e as drogas, após um episódio em que ele teve uma convulsão por ter abusado da cocaína momentos antes de se apresentar em um show.

"O Gugu me chamou pra conversar. [...] Ele falou: 'olha, Rafael, você vai ter que escolher entre a droga e o seu trabalho. Não dá mais. Chegamos em um ponto que não dá mais'. Mas você imagina o quanto é difícil hoje que tem muito mais dependentes químicos que naquela época. Imagina que naquela época era muito pouca informação. E aí o Gugu chegou e falou: 'olha, você escolhe, ou trabalho ou droga. Larguei meu trabalho e escolhi a droga. E ali minha vida foi ladeira abaixo muito rápido. E aí da cocaína aspirada eu já fui pra cocaína injetada, da cocaína injetável eu já fui pro crack e aí fud*u", conta o ex-Fazenda.

Rafael Ilha ainda deu detalhes do episódio citado que comprometeu seu trabalho com o grupo Polegar. "Fui fazer um show e tinha aquela coisa: 'agora vocês vão receber o grupo Polegar. E na hora que entrou um, entrou o outro e eu enrolei a língua. Eu tive uma convulsão de abuso de cocaína. Eu tinha dado uns tiros no camarim enquanto eu estava esperando. Acho que também juntou a adrenalina com a droga e deu merda. Enrolou minha língua, caí duro, mas graças a Deus não caí no palco, porque tinha oito metros de altura, então provavelmente eu teria me machucado bastante. Deus é fantástico nessa parte, meus anjos da guarda fazem hora extra", disse o cantor.