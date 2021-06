Erika e Juan são capa da revista Glamour Brasil - Bruna Castanheira

Erika e Juan são capa da revista Glamour Brasil Bruna Castanheira

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 05:00 | Atualizado 09/06/2021 11:18

São 14 anos de diferença entre o casal Erika Januza e Juan Nakamura. Eles estrelam, pela primeira vez, uma capa de uma revista (Glamour Brasil) juntos. Para o primeiro beijo, que aconteceu no Carnaval de 2020, Erika pediu permissão para a mãe de Juan — a colega de trabalho Carol Nakamura. Na publicação, o casal conta que o flerte começou muito antes, no elevador do prédio onde moravam. Eles também revelam a rotina morando juntos e os planos para casamento e filhos.

fotogaleria

Publicidade

Quando questionada sobre o que desperta a faísca entre o casal, Erika não deixa dúvidas. "O cheiro para mim é muito forte. E quando ele vem todo gentil, solícito e mostra cuidado, aí já me sobe um negócio (risos). Mexe bastante comigo...", confessa a atriz.



Juan também deu sua opinião sobre o tema: "Não tem uma coisa específica, é muito do momento. Qualquer hora é hora. Se ela mexe diferente no meu cabelo, eu já mudo (risos)".



Publicidade

O casal também comentou os planos de oficializar a união. "Opa! Conversamos sobre qual look vamos usar no dia, por exemplo. Ele me fala que vai casar de tênis e eu digo: 'Não vai usar isso, não'. Eu quero um vestido de princesa. Mas o futuro a Deus pertence", afirma Erika.



Conversamos sobre filhos também, porque minha cabeça começa a fazer as contas. Tem hora que me dá aquele choque de realidade, pensamentos que vêm por conta da diferença de idade, e digo para o Juan que ele ainda tem muito o que viver. Eu não sofro com isso, mas verbalizo. Às vezes, vem neuras como: 'Vou ter bebê com cara de avó e ele parecerá irmão do nosso filho'", brinca a artista.