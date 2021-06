Xand Avião e Japinha Conde - Divulgação

Xand Avião e Japinha CondeDivulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 21:33

Ela saiu da Feira de São Cristóvão e em pouco tempo alcançou as paradas de sucessos em todo Brasil. Forrozeira, sertaneja e piseira, Japinha Conde está com novo projeto audiovisual. Trata-se de 'Garrafa Virada', uma parceria com Xand Avião. "O single fala de uma situação em um relacionamento que está prestes a acabar e que a grande maioria de nós já viveu, e por isso acredito que muita gente vai se identificar com a letra. O Xand é maravilhoso e amei gravar com ele. É mais um sonho sendo realizado", revela Japinha.



O novo trabalho da cantora, que faz parte do DVD 'Evidências' gravado em Fortaleza no início deste ano, já está disponível nos principais aplicativos de música e conta com um videoclipe no canal oficial de Japinha Conde no YouTube. "Já tinha ouvido muito a Japinha, mas nunca tinha conhecido ela pessoalmente. Fiquei muito honrado quando fui convidado para cantar com ela, ainda mais um forró romântico desse que chega doer no peito. Tenho certeza que já é um sucesso", conta Xand.