Publicado 10/06/2021 05:00

Um criminoso está se passando pelo ator Ricky Tavares no Tinder. O perfil falso marca encontros com mulheres. "Muitas meninas estão me mandando mensagem achando que estão falando comigo no Tinder. Essa pessoa marca até encontros se passando por mim", conta o ator, que dá vida ao personagem Harã, em 'Gênesis', da Record TV. Na última terça-feira, Ricky usou o Instagram para alertar que não tem nenhum perfil verdadeiro no aplicativo de paquera. "Não tenho conta nesse app ou em qualquer outro que seja parecido. Só uso o Instagram, Twitter e Tiktok", alertou.