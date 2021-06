Mc Th e sua equipe - Divulgação

Publicado 10/06/2021

Lá se vão sete anos desde Mc Th surgiu como um dos maiores nomes do funk carioca. Na época, ele lançou vários hits, que ficaram entre as músicas mais tocadas do funk do Rio,e desde então não parou mais. Nascido e criado em Caxias, Th não parou nem durante a quarentena. Apesar da pausa na agenda de shows, o cantor e compositor usou essa parada forçada por conta da Covid-19 para produzir várias músicas.



'Aí Calica', 'Me Explica', 'Depois do Mc Donalds' e 'Vai Sua Cavalona' são algumas das canções que viraram sucessos absolutos e já estão dominando as rádios e as comunidades do Rio, além das plataformas musicais. ‘Fiz a 'Cavalona' no carro depois de uma noite muito doida e em Caxias é assim tudo vira gíria , a gente sempre volta batucando dando risada, e brincando com as gírias !Numa dessa noitada, saiu a música e eu cheguei cantando no estúdio. O produtor logo falou: 'tá inspirado hein, vamos gravar!'", contou sobre a composição.