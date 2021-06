Zezé di Camargo - Flaney Gonzallez

Publicado 09/06/2021 16:05

Há um ano, Zezé Di Camargo tem passado os seus dias em contato com o que mais ama: a natureza, o violão, a música e a família. Por conta do isolamento social, provocado pela pandemia, ele se instalou em sua fazenda em Araguapaz (GO). Lá, o cantor e compositor desenvolveu o projeto 'Rústico'. O resultado foi registrado nesta terça-feira (8), na Villa Cavalcare, um charmoso espaço de eventos em Goiânia.

'Rústico' será traduzido em um produto audiovisual com EP apresentando cinco faixas e também clipes, que vão ganhar as plataformas digitais, o canal do artista no Youtube e todas as rádios do Brasil em breve. O repertório traz músicas inéditas e a regravação de 'Pedras'.

Zezé Di Camargo, que soma 30 anos de carreira ao lado do irmão, Luciano, avisa de antemão que esse trabalho solo não significa uma separação da dupla, e sim um projeto pessoal pelo qual vem se empenhando há bastante tempo. “Com a ausência dos shows, voltei às origens, levei a minha mulher e os meus pais para a fazenda. Lá, dia a dia, crescia a vontade de produzir algo com o meu jeito de ser. É bem assim: plantar os sonhos na minha terra”, afirma o sertanejo.

Todos os detalhes foram milimetricamente pensados e focados na concepção do projeto. “A Villa Cavalcare é um espaço voltado para o campo, com cenários rústicos e também country, celeiros estábulos, pista de hipismo, etc. Para o figurino, chamamos a Maris Tavares. Vamos explorar a luz para trazer um ar bucólico".