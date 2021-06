Juliana Silveira - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 05:00

A atriz Juliana Silveira está de visual novo. Ela abriu mão dos fios louros para investir no castanho escuro. "Se tem uma coisa que eu não tenho medo nessa vida é de mudar. Acabou o mistério. Recebam uma nova mulher. Morena, poderosa e super feliz. Meu cabelo tratado, com brilho e na cor que eu sempre sonhei experimentar. Porque esse cabelo sempre esteve a serviço das minhas personagens, mas um belo dia resolvi mudar e me priorizar", escreveu a atriz.