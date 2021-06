Tirulipa e Solange Almeida - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 21:05 | Atualizado 08/06/2021 21:06

Solange Almeida vai estrear como atriz na quarta temporada da sitcom 'Os Roni', do Multishow. A cantora foi convidada para interpretar uma nova crush do personagem de Tirulipa. Sol revelou ter se divertido muito durante as gravações da atração, que tem também Whindersson Nunes no elenco.