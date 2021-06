Lumena - Reprodução

LumenaReprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 16:27

A ex-BBB Lumena Aleluia resolveu fazer um desabafo em suas redes sociais depois de receber vários comentários pesados por conta de ter colocado unhas postiças. O B.O começou quando a psicóloga baiana falou sobre a questão da experiência de mulheres que se relacionam com mulheres segue sendo uma pauta de invisibilidade e ignorância. "A primeira vez que eu me autorizo a colocar unhas de gel se tornou uma questão e uma discussão de penetração. É impressionante ter que lidar com a nível de ignorância das pessoas. Eu me relaciono com uma pessoas há quase dois anos, uma mulher, e as pessoas se sentem autorizadas a questionar se nós tomamos os devidos cuidados na nossa experiência íntima por conta das minhas unhas. Vamos combinar", se revolta Lumena.

Fernanda Maia, namorada da baiana, também não ficou calada e respondeu aos questionamentos dos fãs da ex-BBB: "Gente, não me relaciono com a Lumena há uma semana não! E essa não é a primeira vez que ela usa unhas grandes! Existe muito cuidado aqui ao contrário do que vocês estão supondo aí. Ah! E quem sugeriu a unha de gel para ela foi eu", afirmou a musicista. "Descansem fiscais de pepeca! Por aqui tá tudo bem. Fiquem tranquilos que ao primeiro sinal de maus tratos (contém ironia) manterei vocês atualizadas! Risos", concluiu.

Publicidade

Lumena Aleluia desabafa após debate sobre unhas postiças: "Impressionante como é preciso ainda lidar com o nível de ignorância das pessoas" pic.twitter.com/ywFvByNOWq — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) June 8, 2021