Publicado 08/06/2021 12:35 | Atualizado 08/06/2021 12:51

Nesta terça-feira (8), Tatá Werneck ficou aborrecida com um pedido inusitado de um fã. Em conversa com os seguidores através de caixa de perguntas nos stories do Instagram, um dos admiradores de Tatá pediu que ela comentasse em uma das fotos do perfil dele como se fosse o saudoso ator Paulo Gustavo.

Tatá, que costuma brincar com os fãs que pedem para que ela vá ao perfil deles deixar comentários diferentões, não gostou da brincadeira do rapaz. "Você é imbecil? Sério, você é imbecil, garoto?", questionou a apresentadora, que em seguida se acalmou e resolveu apagar a resposta.

"Até apaguei porque não quero estimular mais ódio no mundo, mas como são sem noção. Fora as perguntas sem noção sobre ele (Paulo Gustavo). Bom, mas me acalmei e apaguei", disse Tatá à esta colunista no Twitter.

Tatá ainda fez mais um vídeo pedindo que os seguidores evitem tocar no nome de Paulo Gustavo: "Por favor, não vamos usar o nome do Paulo para caixinhas de perguntas. Por favor", pediu.

