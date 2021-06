Lucas Viana - Reprodução

Lucas Viana Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 22:04 | Atualizado 07/06/2021 22:29

Durou seis dias o 'tempo' que Lucas Viana resolveu tirar das redes sociais para se manter forte mentalmente depois de vários ataques. No início da noite desta segunda-feira (7), o modelo e campeão de 'Fazenda 11', postou uma mensagem no Instagram contando que está de volta. "Eii, alguém por aí? De cara lavada, cabelo molhado e revigorado depois desse tempo off… Às vezes precisamos apertar o pause e nos reconectar com quem conhece nossa essência por inteiro! Nesse universo paralelo onde as pessoas só compartilham e exigem perfeição, demonstrar vulnerabilidade é um ato de coragem", começou Lucas.

Ele também fez questão de agradecer os fãs a força e o apoio. "Muito obrigado por me enviarem tanto amor e carinho! Saber que existem seres humanos iluminados me faz ter esperança em um mundo melhor. Fé que todo mal será filtrado e transformando em bênçãos! Segura que o pai tá de volta meu fii", finaliza.

Em poucos minutos da publicação no ar, Lucas recebeu o apoio de vários famosos, mas um deles chamou a atenção dos fãs: o comentário de Sarah Andrade, seu novo affair. "Volta com tudo. Mostra para essa galera, o homem de coração incrível que você é!". Lucas tratou de responder rápido e carregado com um coração: "Linda".





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Viana (@eulucasviana)

