Por O Dia

Publicado 07/06/2021 11:31

Após sua participação no reality ‘No Limite’, da TV Globo, a ex-BBB Ariadna Arantes, que até então morava na Itália, decidiu fixar residência no Brasil para investir nas carreiras de influenciadora digital e dermopigmentadora.

Ariadna e Telma Carvalho Divulgação

Hoje morando em um apartamento em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, a maquiadora segue em busca de um imóvel para residir na Barra da Tijuca. Na última quinta-feira, Ariadna recebeu a irmã mais nova e poucos amigos mais próximos para comemorar a chegada de seus 37 anos com um bolinho providenciado pela decoradora e empresária Telma Carvalho. A decoração do bolo, é claro, foi inspirada em ‘No Limite’.