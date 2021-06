Cantora Lexa - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 05:00

Lexa se pronunciou após a notícia sobre a empresa Inteligência Engenharia Incorporação e Construção ter pedido judicialmente o despejo da cantora, alegando falta de pagamento do aluguel de uma casa em um condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Em comunicado enviado à coluna, Lexa esclarece, através de sua assessoria de imprensa, sua real situação com o referido imóvel.



"O locador sempre recebeu em dia todos os valores, inclusive, o valor referente ao vencimento no mês de junho, o qual ainda não venceu e já foi devidamente pago. Mesmo diante da ausência da nossa citação, temos um acordo em andamento com pedido de extinção do processo, com acordo que fizemos diretamente com a seguradora, justamente porque as falhas existentes no imóvel estão sendo sanadas. E, assim sendo, não devemos nada ao locador e o processo está em fase de finalização e com as partes satisfeitas.



De acordo com o processo, que tramita na 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca, a cantora estaria devendo cerca de R$ 33,3 mil, valor que inclui, além aluguel, algumas parcelas de IPTU e do seguro fiança.