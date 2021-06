Área externa da mansão de Xuxa - Reprodução internet

Os corretores de imóveis do Rio começaram a atualizar algumas informações sobre a mansão de Xuxa, que está à venda desde 2018, quando a apresentadora perdeu a mãe, Alda Meneghel. O imóvel, localizado em um luxuoso condomínio na Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca, possui 2.780 m², sendo 2.383,87 m² de área construída.



O valor do IPTU custa nada menos que a bagatela de R$ 79,4 mil (anual), o valor mensal do condomínio custa R$ 6,1 mil e o valor da venda atualmente é de R$ 45 milhões. A residência conta com cinco quartos, hall de entrada, sala de estar, 14 banheiros, três lavabos, varanda, escritório, sala de jantar, sala de TV, cozinha, lavanderia, jardim de inverno, academia de ginástica, closet, copa separada, suíte para governanta e mais dois cômodos distribuídos no subsolo, além de seis vagas cobertas de garagem.