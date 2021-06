Carol Tozaki - Divulgação | CO Assessoria

Publicado 07/06/2021 17:14

No dia 12 de junho comemora-se o Dia dos Namorados. A ex-bailarina do Faustão, Carol Tozaki, relembrou que terminou, há poucos dias da data, um relacionamento por divergências politicas. “Acho que essas coisas devem ser conversadas já no primeiro encontro ou até antes, nas trocas de mensagens”, disse a morena.

Carol ainda afirmou que vai passar o Dia dos Namorados solteira por descobrir que as preferências políticas do ex eram contrárias às suas. “Descobri que ele era bolsominion e terminei o namoro na hora. Eu não tolero e infelizmente as atitudes dele não me agradavam”, confessou.

A bailarina agora procura por um pretendente que esteja mais alinhado as suas convicções. “Sou mulher, negra, não estou do lado da minoria. Iso é verdade”, finalizou