O novo visual de Rafaella Ribeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 15:36

Rafaella Ribeiro, influencer, advogada e noiva do cantor Latino, surpreendeu com a mudança de visual assinada por Romeu Felipe e Lucy Cossenzo. "Foram dias esperando por essa mudança. Tudo pensado com muita cautela e com muito carinho", conta a loura, que precisou mudar o visual por conta da saúde dos fios.

"Eu já faço mechas há alguns anos e precisei recuperar a estrutura dos meus fios. Nos últimos dias, eu, a Lucy Cossenzo e o Romeu Felipe, minhas fadas do cabelo que eu tanto amo e admiro, tratamos incansavelmente os fios para que quando eu pudesse fazer novamente as luzes, isso acontecesse com o cabelo saudável. Após quase 12 horas seguidas de uma linda transformação, esse cabelo mega loiro e mega saudável", comemorou Rafa.