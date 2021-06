Felipe Terra e Raphaela Martins - Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 08:07

Felipe Terra, o irmão de Anitta que foi descoberto por esta coluna de seis leitores, fez a fila andar. O militar assumiu o namoro com Raphaela Martins na noite de domingo (6). "Geralmente as histórias de amor iniciam com o primeiro beijo, ou a primeira vista. Mas nossa história é tão especial e única, que nos apaixonamos no primeiro abraço. Quando nos vimos pela primeira vez e nos abraçamos, costumo dizer que foi uma sensação de saudade, como se não víssemos um ente querido há anos, eu senti meu corpo em choque, energizado, senti uma calma e uma paz, nunca senti nada parecido, e naquele exato momento pensei, 'é nesse abraço que quero morar'. Assim foi nossa história, "amor ao primeiro abraço". Desejo que Deus nos abençoe para que esse abraço seja nossa morada pra sempre. Te amo!", escreveu Felipe na legenda da foto do casal.

Raphaela também comentou na postagem: "Nada que eu escreva será suficiente para retribuir a sua postagem... Tem tanta verdade nisso aí. Tudo se iniciou, de fato, naquele abraço. Obrigada por tanta compreensão, Lipe! Obrigada por vir e ficar! Que Deus nos proteja. O restante te direi olhando no teu olho... Em tempo: amo você".

Mauro Machado, o Painitto, já segue a nova nora nas redes.