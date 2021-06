Luciano Huck - Reprodução/TV Globo

Luciano HuckReprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 05:00

Nos bastidores da TV Globo, comenta-se que Luciano Huck será seu próprio diretor do novo programa que irá comandar aos domingos no lugar do 'Domingão do Faustão'. Com a renovação de contrato já encaminhada, a ida de Huck para um dominical já é dada como certa internamente. A nova atração comandada pelo marido de Angélica deverá ser criada do zero. Sendo assim, Huck não deve levar nenhum quadro do 'Caldeirão' para os domingos e também não irá herdar quadros comandados anteriormente por Fausto Silva.