Marcella Rica e Vitória StradaReprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 21:18 | Atualizado 07/06/2021 21:27

Junho é comemorado mundialmente o mês do Orgulho LGBTQIA+ e Vitória Strada resolveu comemorar o movimento com uma foto bem quente dela com a noiva, Marcella Rica. Uma das protagonistas da novela 'Salve-se Quem Puder', a atriz compartilhou um clique de um beijo do casal de tirar o fôlego. "Mês de recarregar as forças para continuar lutando pelo direito que todos temos de ser e de amar, seja como for. Porque o mundo fica mais feliz quando tem mais gente amando e existindo na sua verdade, e fica ainda mais bonito colorido", escreveu na legenda. Em pouco minutos, a publicação ganhou vários comentários de amigos famosos e fãs do casal.

Vitória e Marcella ficaram noivas na noite de Réveillon de 2021, durante uma viagem com os amigos em Santa Cruz Cabrália, Bahia. Além da declaração de amor, o pedido veio acompanhado de uma aliança de brilhantes. O casamento ainda não tem data marcada, segundou as próprias atrizes. Vale lembrar que esta humilde coluna foi quem revelou o namoro das duas atrizes com exclusividade em dezembro de 2019.