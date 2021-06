Léo Áquila - Reprodução Instagram

Léo ÁquilaReprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 05:00

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Léo Áquila arrancou boas risadas de internautas ao narrar, com detalhes, uma de suas visitas ao urologista. A jornalista e ex-comentarista do 'A Tarde é Sua' é uma mulher trans, mas não passou pela cirurgia íntima de mudança de sexo.



"O médico saiu da sala e deu uma olhada antes, porque chamava os pacientes pelo nome. Ele era bem velhinho e eu pensando: 'ai meu Deus, como é que eu vou mostrar minha neca pra esse médico?' Consulta de rotina... E aí a recepcionista me perguntou que nome eu gostaria que chamasse. E eu respondi que o meu, Leonora. E aí ela me disse: 'Aqui no sistema ainda está Jadson, viu?' E eu disse que já tinha trocado tudo, todos os bancos, identidade, habilitação, tudo, só o plano de saúde que ainda não tinha conseguido. E ela me disse pra correr atrás disso, mas pra eu ficar tranquila que ela iria avisar ao médico", começa Léo Áquilla.



Publicidade

"Quando eu vi o senhorzinho na porta eu pensei: 'esse médico vai fazer uma cagada'. O consultório cheio e eu bem feminina e bem tranquila esperando. Daqui a pouco ele abre a porta: 'Jadson Mendes' (risos). Eu só olhei pra menina da recepção e ela ficou bege. Levantei, respirei fundo e pensei: 'eu explico pra ele lá dentro, ele é um senhorzinho e vai entender'. E entrei".



Em seguida, a jornalista conta a conversa que teve com o médico. "Ele olhou pra mim, me viu toda menininha assim e falou: 'pois não, Jadson, o que você tem?' Eu falei: 'Doutor, então, o senhor pode me chamar de Leonora? Caso o senhor não tenha percebido, eu sou uma mulher transexual'. E ele me disse: 'não, eu tenho que chamar pelo nome que está no sistema, você está em um urologista, mulher não vai em urologista'. Comecei a ferver por dentro e falei: 'Doutor, o senhor pode, por favor me chamar de Leonora e respeitar minha identidade de gênero? Não sou mais um menino. Agora sou uma mulher trans'. Respirei fundo pra tentar mostrar pra ele que o mundo mudou. Ele era formado desde 1960".



Publicidade

Só que engana-se quem pensa que a história acabou mal. "Mas gente, como é bom você desarmar, ser humilde e engolir alguns sapos na intenção de informar. Porque posso dizer uma coisa? Foi a melhor consulta da minha vida. Eu nunca ri tanto com um médico como eu ri com esse. Quando ele percebeu o que era, ele começou a me tratar no feminino. E então eu fui explicar que era uma consulta de rotina, porque biologicamente eu sou um menino, então ele precisava dar uma olhada pra ver como é que está".