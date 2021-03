Raiélli Leon Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 17:17 | Atualizado 10/03/2021 17:55

Rio - Raiélli Leon, ex-bailarina do Faustão, decidiu posar nua pela primeira vez. Apesar de ser nova no ramo, Leon garantiu que não teve nenhuma dificuldade para tirar a roupa na estreia. As fotos foram divulgadas na revista masculina "Bella da Semana".



"Foi bem tranquila, pois já estou acostumada", garantiu em entrevista ao portal "UOL". "Foi muito confortável", acrescentou Raiélli, que já fez parte do elenco da Dança dos Famosos.