Por iG

Publicado 02/06/2021 16:36

Após lançar o clipe de "Coração em Stand By", a cantora e ex-BBB Flay rebateu críticas ao seu comportamento durante a pandemia do coronavírus. Constantemente, a Fly é acusada de furar a quarentena e não respeitar o distanciamento social. Em entrevista à Glamour, ela rebateu os comentários e explicou que precisa sustentar a sua família.

"Eu sempre tomei todos os cuidados, sempre incentivei meus fãs a se cuidarem, a ficarem em casa se puderem. Mas minha carreira é de cantora, não temos shows. Eu nunca tive oportunidade de mudar de vida e hoje, graças a Deus, trabalho com a internet também, preciso criar conteúdo, gravar clipes, preciso sair de casa para sustentar a minha família.", disse a ex-BBB.

Flay, que namora o modelo Pedro Maia Leonel, comentou que está fazendo o possível no momento catastrófico. "Não é um cenário fácil que eu gostaria de viver, mas é como eu tenho conseguido transformar o meu futuro e o da minha família. Tenho muito respeito por todos que perderam alguém amado, somos quase 500 mil mortos no Brasil e já existe vacina pra esse vírus. O momento é muito triste, revoltador, de muitos desafios e estamos todos fazendo o que podemos dentro desse contexto catastrófico, inclusive eu.", completou a cantora.Pelos Stories, Flay compartilhou recentemente alguns encontros com influencers como Guilherme Napolitano (ex-BBB e ex-No Limite) e Catherine Bascoy (ex-De Férias com o Ex).