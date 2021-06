Angelo e Kevin - Reprodução

Publicado 02/06/2021 15:39 | Atualizado 02/06/2021 15:43

O mentor de amigo de MC Kevin, Angelo Canuto, falou sobre a vida da família do cantor após a morte do artista. Kevin morreu em maio, aos 23 anos, após cair de um hotel na Zona Oeste do Rio. Em entrevista à "Quem", o coach contou que continua trabalhando com a família do funkeiro.



"O Kevin deixou só uma herdeira, a Soraya (filha do cantor de 5 anos). Deixou obras e um legado profissional que a mãe dele vai administrar. Ela sempre foi administradora disso, evoluiu muito no sentido de gestão desde que ele seguiu a carreira solo. E eles já estavam se preparando para administrar isso. O Kevin falava: 'mãe, a senhora tem que estar comigo'", disse.

Já sobre VK, amigo de Kevin, Angelo diz: "O vínculo maior do VK era o Kevin. Isso [o acidente] acabou abalando a relação dele com a família do Kevin. Só o tempo pode dizer se eles reatam ou não. O VK era artista do Kevin".

Angelo ainda reforçou a força da mãe de Kevin, Valquíria Nascimento. "Ela está superando, mas é uma mãe com os pés no chão até pelas cicatrizes que carrega ao longo da vida. A perda de um filho não é fácil, mas ela é muito forte. Aprendemos muito com ela, todos os dias", diz. "E ela é uma avó muito responsável também, já tem uma estratégia traçada para a herdeira, a Soraya".